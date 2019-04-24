Сколько безработных в Узбекистане – данные Минтруда

Данные были собраны в ходе социологического опроса, проведенного в 108 городах и районах республики.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Почти 1,4 миллиона жителей Узбекистана нуждаются в трудоустройстве, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики. По сравнению с данными по итогам прошлого года цифра возросла на 0,1 процентных пункта.

При этом уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,3%, среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет — превысил 17,1%, уровень женской безработицы отмечен на уровне 13%.

Больше всего безработных в Каракалпакстане, а также Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях, меньше всего — в Ташкенте.

Экономически активных узбекистанцев стало больше на 1% — на сегодняшний день таковых в стране около 14,8 миллиона человек. Занятых в официальном секторе стало больше на 3,4% — показатель составил 5,4 миллиона человек.

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Занятость в неформальном секторе осталась на уровне прошлого года — 7,97 миллиона человек. При этом на 42 тысячи человек увеличилось количество сезонных и временных рабочих. А количество занятых без оформления трудовых отношений и осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения — снизилась на 3,6 тысячи.

С января по март в органы по труду обратились 173265 человек. Из них 61983 человек трудоустроены, 49016 привлечены к общественным работам, 6977 направлены на профессиональное переобучение. Пособие по безработице начали получать 3863 человека.

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Данные были собраны в ходе социологического опроса, проведенного в 108 городах и районах республики.

Ранее сообщалось, что в этом году в стране планируется создать более 370 тысяч рабочих мест. До конца года власти намерены предотвратить рост уровня имеющейся безработицы в регионах страны, снизить уровень безработицы, в частности, в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской и Ферганской областях.