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Центр занятости

Сколько безработных в Узбекистане – данные Минтруда

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Данные были собраны в ходе социологического опроса, проведенного в 108 городах и районах республики.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Почти 1,4 миллиона жителей Узбекистана нуждаются в трудоустройстве, сообщили в пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений республики. По сравнению с данными по итогам прошлого года цифра возросла на 0,1 процентных пункта.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Foto: facebook.com / из архива Василия Колташова
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При этом уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составил 15,3%, среди молодежи в возрасте от 15 до 25 лет — превысил 17,1%, уровень женской безработицы отмечен на уровне 13%.

Больше всего безработных в Каракалпакстане, а также Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях, меньше всего — в Ташкенте.

Экономически активных узбекистанцев стало больше на 1% — на сегодняшний день таковых в стране около 14,8 миллиона человек. Занятых в официальном секторе стало больше на 3,4% — показатель составил 5,4 миллиона человек.  

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© Sputnik / Максим Богодвид
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Занятость в неформальном секторе осталась на уровне прошлого года — 7,97 миллиона человек. При этом на 42 тысячи человек увеличилось количество сезонных и временных рабочих.  А количество занятых без оформления трудовых отношений и осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующего разрешения — снизилась на 3,6 тысячи.

С января по март в органы по труду обратились 173265 человек. Из них 61983 человек трудоустроены, 49016 привлечены к общественным работам, 6977 направлены на профессиональное переобучение. Пособие по безработице начали получать 3863 человека. 

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Данные были собраны в ходе социологического опроса, проведенного в 108 городах и районах республики. 

Ранее сообщалось, что в этом году в стране планируется создать более 370 тысяч рабочих мест. До конца года власти намерены предотвратить рост уровня имеющейся безработицы в регионах страны, снизить уровень безработицы, в частности, в Андижанской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской, Бухарской, Навоийской, Хорезмской и Ферганской областях.

Теги:
Узбекистан, Безработица, Занятость населения, Министерство занятости и трудовых отношений



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