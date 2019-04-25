Здоровая конкуренция: новая система для GM Uzbekistan и других компаний

ТАШКЕНТ, 25 апр - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана выступил с предложил новый проект постановления президента о мерах по внедрению системы управления рисками и предупреждения нарушений законодательства о конкуренции, сообщает сайт regulation.gov.uz.

В настоящее время республика активно ведет либерализацию экономики и повышает ее конкурентоспособности. Недавно к примеру, была проведена реструктуризация национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Одной из проблем является то, что в стране слабо развиты системы контроля по соблюдению антимонопольного законодательства на местах, особенно в работе государственных органов и госпредприятий.

"За последние годы выявлено свыше 1,4 тыс. случаев совершения антиконкурентных действий, из которых 78% приходится на государственные органы и компании с участием государства",- говорится в тексте проекта.

В связи с этим было решено внедрить систему антимонопольного комплаенса, то есть соблюдения закона о конкуренции.

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Согласно этой системе, с 1 июля 2020 года юридические службы начнут следить за соблюдением антимонопольного законодательства органами государственного управления и власти, а надзор за госпредприятиями будет осуществлять специальный представитель антимонопольного органа или сам руководитель. Для юридических лиц, связанных с госкомпаниями и их дочерними предприятиями, систему предлагается внедрить несколько позже - с 1 января 2022 года.

Для начала комитет предлагает ввести данную инициативу в отношении 10 крупных компаний Узбекистана, среди которых GM Uzbekistan, "Кварц", "Узтрансгаз", "Кизилкумцемент" и другие.

В документе отмечается, что внедренная система поможет должностным лицам и руководителям избежать административной ответственности в случае провинности.

Контроль над исполнением постановления будут осуществлять Премьер-министр А.Н.Арипов, его заместитель Э.М.Ганиев и председатель Антимонопольного комитета Н.Ш.Шарипов.

В случае принятия инициативы, она будет действовать с 1 июля 2020 года для органов государственного управления и органов государственной власти на местах и хозяйствующих обществ, 50 и более процентов акций в уставном фонде которых принадлежит государству, а с 2022 года для юридических лиц, аффилированных с хозяйствующими обществами, 50 и более процентов акций в уставном фонде которых принадлежит государству, а также их дочерних предприятий.

Подробнее ознакомиться с проектом и даже внести свои предложения и коррективы можно по ссылке до 9 мая.