Иностранных инвесторов призовут вкладывать в развитие Навоийской области

В Навои пройдет международный форум, который соберет представителей более 200 компаний из 40 стран.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Навоийской области 30 апреля и 1 мая пройдет II Международный бизнес-форум "Инвестируйте в Навои", сообщается на портале uzbekistan.travel.

Мероприятие соберет представителей более 250 компаний из 40 стран, в их числе Россия, США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Нидерланды, Казахстан.

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На форум приглашены руководители регионов соседних государств, а также представители бизнес-ассоциаций, члены аккредитованных в Ташкенте дипломатических корпусов.

В работе форума примут участие представители известных компаний, в том числе American Technology Group, Iko Machinery, Korean Air, China International Engineering Corp., Woojin Global Logistics, Bravo Pharmaceuticals, IBC Group.

В программе мероприятия — презентации инвестиционного потенциала региона в сфере горной и химической промышленности, строительства, энергетики, высоких технологий, фармацевтики, сельского хозяйства, туризма, логистики и других отраслях.

Кроме того, Госкомтуризма республики представит потенциальным инвесторам проекты в сфере туризма.