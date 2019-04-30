Узбекистан планирует продать госактивы почти 30 крупнейших предприятий

В документе, подписанном президентом республики, говорится о намерении реализации 99% акций Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области, химических предприятий, содовых заводов и многого другого.

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Узбекистан планирует продать иностранным инвесторам госактивы 29 крупнейших предприятий, компаний и банков, следует из постановления правительства.

В документе, подписанном президентом республики, говорится о намерении реализации 99% акций Ангренской и Ново-Ангренской ТЭС в Ташкентской области.

В химической отрасли инвесторам предлагаются контрольные пакеты химических предприятий, среди которых "Ферганаазот" и два содовых завода - Кунградский (51%) и Дехканабадский (свыше 51%), а также СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd (57%).

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В перечне предлагаемых госактивов также блокирующие пакеты акций крупнейшего цементного завода АО "Кызылкумцемент" (35,9%), "Кварц" (74,9%) и многое другое.

Напомним, правительство Узбекистана с конца 1990-х годов пытается реализовать иностранным инвесторам госактивы химических предприятий страны. За прошедшее время несколько раз объявлялись тендеры по продаже крупнейших заводов — "Навоиазота", "Ферганаазота", "Самаркандкимё", "Кукон суперфосфат заводи". Однако все они закончились безрезультатно.

В течение 2007-2008 годов испанская Maxam Corp. S.A.U. приобрела активы двух химических заводов — 49% АО "Электрокимёзавод" и 40% АО "Аммофос" в Ташкентской области.