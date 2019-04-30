Узбекистан начнет поставки плодоовощей в крупные российские торговые сети

ТАШКЕНТ, 30 апр - Sputnik. Руководство крупнейшей торговой сети РФ "Ашан" и представители ряда узбекских предприятий провели переговоры в Посольстве Узбекистана в России. В ходе встречи стороны договорились о поставках плодоовощной продукции из Узбекистана в российские магазины.

"С 1 мая 2019 года начнутся пробные поставки узбекской плодоовощной продукции в сеть "Ашан". Кроме того, узбекская сторона предложила организовать визит делегации торговой сети в республику для наглядного ознакомления с потенциалом Узбекистана на местах и заключения прямых договоров с потенциальными поставщиками", - говорится в сообщении пресс-службы посольства республики в РФ.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов отметил, что уникальные почвенно-климатические характеристики страны - 320 солнечных дней в году - создают благоприятные условия для возделывания основных видов плодоовощной продукции.

При этом узбекские продукты богаты полезными для здоровья человека микроэлементами, различными биологическими веществами, незаменимыми в рационе питания.

В свою очередь президент ООО "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми дал высокую оценку возможностям Узбекистана в аграрной сфере, сообщив, что хорошо информирован об уникальных вкусовых качествах плодов узбекской земли.