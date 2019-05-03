В Узбекистане потребители "зеленой" энергии получат налоговые льготы

Таких жителей республики освободят от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", он предусматривает ряд льгот для производителей и потребителей энергии в указанной сфере, пишет РИА Новости со ссылкой на информационный центр Сената.

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"Сенат сегодня одобрил закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", - сказал представитель верхней палаты парламента.

По его словам, документ, который определяет основные направления государственной политики в данной области, направлен на подпись президенту.

В соответствии с законом, производителям энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) будут предоставляться ряд налоговых льгот и преференций. В частности, они освобождаются от налога на имущество в части установок ВИЭ сроком на 10 лет, от НДС - в части объемов энергии, реализуемых предприятиям "Узбекгидроэнерго".

Кроме того, производители установок освобождаются от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты государственной регистрации.

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Пользователи ВИЭ в жилых помещениях, при условии полного отключения действующих сетей энергоресурсов, также будут освобождаться от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога.

"Законом также предусмотрены вопросы технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и требования в области использования возобновляемых источников энергии", - добавили в Сенате.

В конце мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил программу развития ВИЭ в стране на 2017-2025 годы, в которую включены 810 проектов стоимостью 5,3 миллиарда долларов.