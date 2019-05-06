Индонезийцы инвестируют в Ферганский НПЗ более 875 миллионов долларов

Ферганский нефтеперерабатывающий завод — одно из ведущих предприятий по производству горюче-смазочных материалов в регионе.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию Ферганского нефтеперерабатывающего завода более 875 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил предприятие.

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В этом году не менее 300 миллионов долларов планируется потратить на восстановление работы семи из 11 пока простаивающих установок. Это позволит сохранить 7,1 тысячи рабочих мест, 450 человек вернутся на завод.

"Вместе с тем снабжение завода сырьем увеличится вдвое. Начиная с 2020 года будет налажен выпуск высококачественного дизельного топлива, соответствующего стандартам "Евро-4" и "Евро-5". Снизится себестоимость и вырастет качество продукции, благодаря чему расширится экспортный потенциал области", — отметили в пресс-службе.

Мирзиёев в ходе визита отметил, что главная цель модернизации завода — загрузить предприятие на полную мощность, обеспечить людей работой. Кроме того, налоговые поступления увеличатся на 100 миллиардов сумов в месяц.

"Это станет новым этапом в деятельности Ферганского нефтеперерабатывающего завода", — заявил сказал глава государства.

Он также дал поручения по обеспечению завода сырьем и увеличению объемов производства продукции.

© Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ферганский нефтеперерабатывающий завод

Ферганский НПЗ — одно из ведущих предприятий по производству горюче-смазочных материалов в регионе. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год.