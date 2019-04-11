Ферганский НПЗ продадут индонезийцам

Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и на сегодняшний день выпускает порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 миллиона тонн нефти в год.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет передан компании РТ Trans Asia Resources.

Соответствующее постановление о мерах по модернизации Ферганского НПЗ за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources подписал президент Шавкат Мирзиёев. Объем инвестиций не указывается.

Как указывает Министерство юстиции Узбекистана, указанная компания, зарегистрированная в Индонезии, инвестирует в модернизацию ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" и создаст консорциум по управлению предприятием.

В соответствии с постановлением 100 процентов доли АО "Узнефтепродукт" в уставном капитале Ферганского нефтеперерабатывающего завода передается Агентству по управлению государственными активами.

Ферганский нефтеперерабатывающий завод будет модернизирован.

Компания РТ Trans Asia Resources после модернизации завода и полного запуска всех мощностей создаст консорциум из числа ведущих международных компаний для дальнейшей эксплуатации завода.

"В дальнейшем государственная доля в уставном капитале завода будет продана компании РТ Trans Asia Resources на условиях правительства", - говорится в сообщении.

ФНПЗ - однин из ведущих предприятий по производству горюче-смазочных материалов в регионе. Направления нефтепереработки включает 35 технологических установок по производству практически всего существующего в нефтепереработке ассортимента нефтепродуктов.