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Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (64)
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В ходе своего визита в Фергану президент Узбекистана ознакомился с работой предприятий в регионе.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Ипак гиламлар” в Куштепинском районе Ферганской области и посетил совместное предприятие "Listem-Fergana", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

“Ипак гиламлар” находится в Куштепинском районе. Оно появилось благодаря инициативе президента по созданию в регионах швейно-трикотажных предприятий, с целью обеспечения женщин республики рабочими местами. Данное предприятие располагается в двухэтажном здании, оснащено современным оборудованием и способно производить товара на 9млрд. сумов в год. Тут трудятся более 200 женщин, а продукция экспортируется по всему миру.

Женщины на предприятии “Ипак гиламлар” в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Женщины на предприятии “Ипак гиламлар” в Фергане

Шавкат Мирзиёев распорядился расширить деятельность предприятия для увеличения экспорта и организации точек продаж в других городах Республики.

Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

Уже подготовлен проект по созданию еще большего чиста рабочих мест и содействию в реализации.

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Также президент побывал на предприятии, организованным совместно с южно-корейскими партнерами. "Listem-Fergana" одно из немногих предприятий в ЦА, производящее рентгеновское оборудование.

Шавкат Мирзиёев посетил предприятие Listem-Fergana в городе Фергане
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Listem-Fergana" в городе Фергане

В планах развития предприятия обозначено увеличение рабочих мест, ассортимента и объемов производства. Это позволит не только обеспечить внутренний рынок страны, но и наладить экспорт за рубеж. Уже сейчас предприятие может похвастаться уникальными решениями. Их модели не уступают в качестве зарубежным аналогам, а стоимость такого оборудования гораздо ниже среднерыночной.

Глава государства отметил, что правильная диагностика имеет важное значение для укрепления здоровья населения, производство медицинского оборудования в нашей стране даст огромный экономический и социальный эффект. 

Мирзиёев рассмотрел проекты по организации совместного производства электромобилей с компанией "Hyundai" в свободной экономической зоне "Коканд" и добыче угля на Вуадильском месторождении.

Делегация из ОАЭ во время переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент одобрил  проекты и отметил, что необходимо уделить особое внимане качеству и соблюдению сроков при их сдачи.

Ранее президент Узбекистана посетил ферганский нефтеперерабатывающий завод. Индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию завода более 875 миллионов долларов.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (64)
Теги:
Региональная экономика, Экономика, визит, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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