В ходе своего визита в Фергану президент Узбекистана ознакомился с работой предприятий в регионе.

ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Ипак гиламлар” в Куштепинском районе Ферганской области и посетил совместное предприятие "Listem-Fergana", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

“Ипак гиламлар” находится в Куштепинском районе. Оно появилось благодаря инициативе президента по созданию в регионах швейно-трикотажных предприятий, с целью обеспечения женщин республики рабочими местами. Данное предприятие располагается в двухэтажном здании, оснащено современным оборудованием и способно производить товара на 9млрд. сумов в год. Тут трудятся более 200 женщин, а продукция экспортируется по всему миру.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Женщины на предприятии “Ипак гиламлар” в Фергане

Шавкат Мирзиёев распорядился расширить деятельность предприятия для увеличения экспорта и организации точек продаж в других городах Республики.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шелк и медицина: Мирзиёев посетил предприятия в Фергане

Уже подготовлен проект по созданию еще большего чиста рабочих мест и содействию в реализации.

Контракт на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до конца года>>>

Также президент побывал на предприятии, организованным совместно с южно-корейскими партнерами. "Listem-Fergana" одно из немногих предприятий в ЦА, производящее рентгеновское оборудование.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Listem-Fergana" в городе Фергане

В планах развития предприятия обозначено увеличение рабочих мест, ассортимента и объемов производства. Это позволит не только обеспечить внутренний рынок страны, но и наладить экспорт за рубеж. Уже сейчас предприятие может похвастаться уникальными решениями. Их модели не уступают в качестве зарубежным аналогам, а стоимость такого оборудования гораздо ниже среднерыночной.

Глава государства отметил, что правильная диагностика имеет важное значение для укрепления здоровья населения, производство медицинского оборудования в нашей стране даст огромный экономический и социальный эффект.

Мирзиёев рассмотрел проекты по организации совместного производства электромобилей с компанией "Hyundai" в свободной экономической зоне "Коканд" и добыче угля на Вуадильском месторождении.

Президент одобрил проекты и отметил, что необходимо уделить особое внимане качеству и соблюдению сроков при их сдачи.

Ранее президент Узбекистана посетил ферганский нефтеперерабатывающий завод. Индонезийская компания РТ Trans Asia Resources до 2022 года вложит в модернизацию завода более 875 миллионов долларов.