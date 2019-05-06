Контракт на строительство АЭС в Узбекистане будет подписан до конца года

В ходе конференции стало известно, что EPC-контракт планируется подписать до конца этого года.

ТАШКЕНТ, 6 мая - Sputnik. Уже до конца 2019 года Узбекистан и Россия могут подписать контракт на строительство АЭС в республике, заявил журналистам генеральный директор агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, пишет РИА Новости.

"У нас есть утвержденный график, в соответствии с ним, EPC-контракт планируется подписать до конца этого года", - сказал Мирзамахмудов.

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Ташкенте 2 мая по итогам двусторонних переговоров заявил, что площадка для строительства атомной электростанции в республике при участии РФ уже определена.

Лавров: площадка для строительства АЭС в Узбекистане определена >>

Напомним, совместный проект узбекской стороны и "Росатома" предполагает строительство АЭС, состоящую из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт. Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года. Атомная станция не только позволит обеспечить Узбекистан бесперебойной электроэнергией, но и направить часть вырабатываемого электричества на экспорт.