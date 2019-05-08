Пиво не вода: Антимонопольный комитет помог Uzcarlsberg с долгами

Комитет помог компании разрешить вопрос с огромными долгами за воду.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. При помощи Антимонопольного комитета выяснилось, что предприятие "Тошкент сув таъминоти" ошибочно записало на счет OOO "UzCarlsberg" огромный долг, сообщает Telegram-канал ведомства.

Городское управление водопровода выставило счет на сумму 142 млн сумов. UzCarlsberg для разрешения ситуации была вынуждена обратится в Антимонопольный комитет. По факту состоявшейся проверки комитет выяснил, что долги на счет компании были начислены без оснований.

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В связи с данным распоряжением задолженность была пересчитана в пользу Uzcarlsberg.

Напомним, что недавно Антимонопольный комитет Узбекистана предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.