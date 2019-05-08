15:19 08 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Пиво не вода: Антимонопольный комитет помог Uzcarlsberg с долгами

Пиво не вода: Антимонопольный комитет помог Uzcarlsberg с долгами

© myday.uz
Экономика
Получить короткую ссылку
87 0 0

Комитет помог компании разрешить вопрос с огромными долгами за воду.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. При помощи Антимонопольного комитета выяснилось, что предприятие "Тошкент сув таъминоти" ошибочно записало на счет OOO "UzCarlsberg" огромный долг, сообщает Telegram-канал ведомства.

Городское управление водопровода выставило счет на сумму 142 млн сумов. UzCarlsberg для разрешения ситуации была вынуждена обратится в Антимонопольный комитет. По факту состоявшейся проверки комитет выяснил, что долги на счет компании были начислены без оснований.

Монтажник производит работы на вышке сотовой связи
Sputnik / Яков Андреев
В роуминге — как дома: антимонопольные службы урегулируют цены на связь в СНГ

В связи с данным распоряжением задолженность была пересчитана в пользу Uzcarlsberg.

Напомним, что недавно Антимонопольный комитет Узбекистана предписал ГУП "Сувсоз" отложить повышение тарифов на холодную воду в Ташкенте на 15 дней. Причиной стало нарушение закона "О естественных монополиях" со стороны предприятия.

Теги:
счетчик, Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Конкурентное право, Антимонопольные преступления, пиво



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Концерт посвященный Дню Победы
Восторженные взгляды и музыка: концерт в Humo Arena
Погрустить не получится: как пес спасает хозяйку от депрессии - видео
Погрустить не получится: как пес спасает хозяйку от депрессии - видео
Самолет Сухой Суперджет 100
Sukhoi Superjet-100: характеристики и особенности

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054