Узбекистан начал использовать порт Актау для транзитных перевозок

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Первый транзитный поезд из казахстанского порта Актау в Ташкент был отправлен по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Первый транзитный контейнерный груз, отправленный в Узбекистан, стал логическим продолжением плодотворного сотрудничества железнодорожных администраций Узбекистана, Казахстана, Китая, Ирана и Туркменистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту", - говорится в сообщении.

Основные работы по погрузке и разгрузке контейнеров осуществляются в логистических центрах Чукурсай, Сергели, Хаваст. На местах организована работа банковских филиалов, пунктов обмены валюты, установлены банкоматы, функционируют таможенные пункты, крупные грузовые склады, а также камера хранения грузовых автомобилей.

© Sputnik / Игорь Онучин Поезда из Кыргызстана смогут провозить груз через Узбекистан со скидкой

Участок Сергели Ташкентского филиала АО O‘ztemiryo‘lkonteyner также является одним из основных приемо-отправочных подразделений. В настоящее время здесь налажено эффективное сотрудничество с такими крупными транспортными компаниями, как UNICO LOGISTICS, Inter Rail Service, GM Uzbekistan. Эти транспортные компании экспортируют в Россию, Китай, Корею и Францию такую продукцию, как бобовые, фрукты, полуфабрикат виноградных соков, корень солодки. Обратно в республику завозятся бумага, металл, строительные материалы, автомобили и комплектующие для электрооборудования.

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Ввозимые в контейнерах грузы доставляются в логистические центры, где проходит процедура оформления документов, таможенный контроль, и далее достигают пункта своего назначения.