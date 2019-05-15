Строительство АЭС в Узбекистане обсудят на конференции в Ташкенте

В узбекскую столицу приедут представители свыше 300 компаний из 31 страны.

ТАШКЕНТ, 15 мая – Sputnik. На Международной энергетической конференции Power Uzbekistan 2019 в Ташкенте обсудят строительство АЭС в Узбекистане. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Sputnik / Дильшода Рахматова В Узбекистане проходит Международная энергетическая конференция - Power Uzbekistan 2019

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв отметил, что эксперты рассмотрят "привлечение узбекских партнеров к локализации строительства АЭС и применение передовых технологий "Росатома" при создании атомных блоков".

Кроме того, участники конференции обсудят социальные и экономические аспекты этого проекта.

Одновременно с Power Uzbekistan 2019 в узбекской столице будет работать Международная выставка и конференция "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2019".

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Узбекистане проходит Международная энергетическая конференция - Power Uzbekistan 2019

В рамках этих мероприятий молодые ученые поделятся своими идеями и наработками в энергетической области.

В узбекскую столицу приедут представители свыше 300 компаний из 31 страны, среди них: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Россия, США, Великобритания, Вьетнам и ОАЭ.