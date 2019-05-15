18:03 16 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.74
  • EUR9501.05
  • USD8458.16
Поиск
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая принял президента компании Лукойл Вагита Алекперова

Президент Узбекистана встретился с главами "Лукойла" и "Росатома"

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
Получить короткую ссылку
413 0 0

На приеме обсуждались совместные инвестиционные проекты.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня провел сразу две встречи с главами ведущих российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Сперва состоялась беседа с президентом компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Президент подчеркнул ключевое участие ведущей российской компании в нефтегазовой отрасли Узбекистана. Совместные проекты с "Лукойлом" превышают 7,5 миллиарда долларов.

Газовая станция компании Лукойл в Джаркудуке, Узбекистан
REUTERS / Olesya Astakhova
Действующие проекты в Узбекистане получат 2 миллиарда долларов от "Лукойла"

Стороны рассмотрели дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества. Были предложены новые программы для инвестиций, а также расширения участия "Лукойла" в нефтегазовых проектах республики.

Президент компании выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиёеву за радушный прием и заверил, что "Лукойл" готов к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая принял президента компании Лукойл Вагита Алекперова
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая принял президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Росатом" поможет готовить кадры для первой АЭС в Узбекистане
Также президент успел встретиться с генеральным директором российской Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".  Вместе с Алексеем Лихачевым он обсудил развитие энергетической отрасли Узбекистана. Ключевым вопросом встречи было строительство АЭС в Узбекистане, исходя из предыдущих договоренностей. Особое внимание было уделено подготовке квалифицированных кадров и вопросам безопасности на будущем предприятии. 

Генеральный директор "Росатома" выразил глубокую благодарность главе государства за теплый прием. Подтверждена приверженность своевременной и полномасштабной реализации достигнутых договоренностей в сфере использования мирного атома и развития отрасли.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял главу Росатома Алексея Лихачева
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял главу "Росатома" Алексея Лихачева

Эмблема Росатома, архивное фото
© AFP 2018 / ERIC PIERMONT
"Росатом" откроет в Узбекистане информационный центр
Напомним, что сразу две международные выставки пройдут в столице. Выставки соберут ведущих мировых производителей и дистрибьюторов. Именно поэтому столицу Узбекистана посетили главы "Лукойла" и "Росатома". Двадцать третья международная выставка "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019" и четырнадцатая международная выставка Power Uzbekistan 2019 пройдут в Ташкенте с 15 по 17 мая.

 

Теги:
Энергетический рынок, атомная энергетика, гидроэнергетика, энергетик, газ, нефтегазовая отрасль, добыча нефти, Нефть, Лукойл, Лукойл



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эль Фаннинг
Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке
Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете
Дрон в Индии заснял гигантскую птицу
Пять важных аспектов добычи драгоценных металлов
Охота за золотом в Узбекистане: пять важных аспектов

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054