Президент Узбекистана встретился с главами "Лукойла" и "Росатома"

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня провел сразу две встречи с главами ведущих российских компаний. Об этом сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.

Сперва состоялась беседа с президентом компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым. Президент подчеркнул ключевое участие ведущей российской компании в нефтегазовой отрасли Узбекистана. Совместные проекты с "Лукойлом" превышают 7,5 миллиарда долларов.

REUTERS / Olesya Astakhova Действующие проекты в Узбекистане получат 2 миллиарда долларов от "Лукойла"

Стороны рассмотрели дальнейшие направления взаимовыгодного сотрудничества. Были предложены новые программы для инвестиций, а также расширения участия "Лукойла" в нефтегазовых проектах республики.

Президент компании выразил глубокую признательность Шавкату Мирзиёеву за радушный прием и заверил, что "Лукойл" готов к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 15 мая принял президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова

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Также президент успел встретиться с генеральным директором российской Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Вместе с Алексеем Лихачевым он обсудил развитие энергетической отрасли Узбекистана. Ключевым вопросом встречи было строительство АЭС в Узбекистане, исходя из предыдущих договоренностей. Особое внимание было уделено подготовке квалифицированных кадров и вопросам безопасности на будущем предприятии.

Генеральный директор "Росатома" выразил глубокую благодарность главе государства за теплый прием. Подтверждена приверженность своевременной и полномасштабной реализации достигнутых договоренностей в сфере использования мирного атома и развития отрасли.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял главу "Росатома" Алексея Лихачева

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Напомним, что сразу две международные выставки пройдут в столице. Выставки соберут ведущих мировых производителей и дистрибьюторов. Именно поэтому столицу Узбекистана посетили главы "Лукойла" и "Росатома". Двадцать третья международная выставка "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019" и четырнадцатая международная выставка Power Uzbekistan 2019 пройдут в Ташкенте с 15 по 17 мая.