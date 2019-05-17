Глава МВФ рассказала, что приведет Узбекистан к процветанию

Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя Международного валютного фонда с июля 2011 года. В Узбекистан она прилетела впервые, но ранее уже встречалась с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым в США и Китае.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. К инновациям и процветанию Узбекистан приведут открытость в торговле и улучшение отношений с соседними странами, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В рамках своего первого визита в республику она выступила в Центробанке с докладом на тему "Реформы Узбекистана: новая формула для инклюзивного роста и сотрудничества". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На выступлении Кристин Лагард присутствовали представители Министерств экономики и промышленности, финансов, инвестиций и внешней торговли, Госкомстата и Агентства по управлению государственными активами, а также сотрудники Центробанка и студенты.

"В свои лучшие времена Узбекистан был перекрестком экономических реформ, а в худшие — изолировал себя. Сегодня стране нужно новое уравнение. Если мы все сообща найдем решение, то приезжающие сюда будут думать не только о его истории, но и о процветающем будущем", — заявила Кристин Лагард.

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кристин Лагард провели встречу в Нью-Йорке. Стороны обсудили техподдержку фондом предпринятой в республике валютной реформы. Особое внимание уделялось обеспечению профицитного исполнения госбюджета и стабильности банковской системы, либерализации внешнеторговой политики, а также реформированию государственной статистики и налогообложения.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Главу МВФ ждут с визитом в Узбекистане впервые за 10 лет

Лагард сообщила, что МВФ готов поддержать реформы финансовой системы Узбекистана, оказав техническое содействие и предоставив рекомендации по вопросам экономической политики.

Еще одна встреча с узбекским лидером состоялась недавно — на форуме "Один пояс - один путь" в Китае. Тогда было отмечено тесное взаимодействие страны и фонда в сфере технического содействия по многим важным аспектам, в том числе по управлению государственными финансами, долгами, а также банковскому надзору и многим другим.

Кристин Лагард занимает пост директора-распорядителя МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики и финансов Франции.

В феврале 2016 года Совет директоров МВФ переизбрал Лагард еще на пять лет.

Она входит в рейтинг ста самых влиятельных женщин мира по итогам прошлого года по версии журнала Forbes.