"Росатом" и "Узатом" подписали еще один контракт

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. "Росатом" и "Узатом" заключили контракт на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС в Узбекистане, передает пресс-служба "Узатома".

Свои подписи под контрактом поставили директор дирекции строительства АЭС "Узатома" Отабек Аманов и заместитель директора по перспективным проектам АО "Aтомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион "Росатома") Дмитрий Ашанин.

По словам Аманова, этот документ - один из ключевых в рамках проекта строительства АЭС в Узбекистане. Он поможет запустить изыскательские работы на площадке строительства будущей станции.

Ашанин в свою очередь заявил, что "подписание данного контракта – это еще один шаг в реализации масштабного проекта по строительству в Узбекистане самой современной и безопасной АЭС с реакторами ВВЭР-1200".

