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Агенство Узатом и госкорпорация Росатом подписали контракт в рамках проекта АЭС

"Росатом" и "Узатом" подписали еще один контракт

Пресс-служба Агентства "Узатом"
Экономика
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Подписание документа произошло 17 мая на Международной выставке Power Uzbekistan - 2019 в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. "Росатом" и "Узатом" заключили контракт на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС в Узбекистане, передает пресс-служба "Узатома".

Свои подписи под контрактом поставили директор дирекции строительства АЭС "Узатома" Отабек Аманов и заместитель директора по перспективным проектам АО "Aтомстройэкспорт" (входит в инжиниринговый дивизион "Росатома") Дмитрий Ашанин.

По словам Аманова, этот документ - один из ключевых в рамках проекта строительства АЭС в Узбекистане. Он поможет запустить изыскательские работы на площадке строительства будущей станции.

Ашанин в свою очередь заявил, что "подписание данного контракта – это еще один шаг в реализации масштабного проекта по строительству в Узбекистане самой современной и безопасной АЭС с реакторами ВВЭР-1200".

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Теги:
атомная энергетика, АЭС, Росатом, Россия, Узбекистан



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