"Татнефть" займется поиском месторождений углеводородов в Узбекистане

"Татнефть" будет использовать собственные технические возможности и передовые методы для разработки месторождений и нефтедобычи.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. "Татнефть" начнет геологоразведку в Узбекистане, передает пресс-служба российской компании.

Накануне в рамках международной выставки "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019" "Татнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке республики.

© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова Правосудов: российские нефтяные компании чувствуют себя уверенно на рынках ЦА

Согласно тексту соглашения, стороны имеют общую программу реализации проекта. Они будут заниматься поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов на территории Узбекистана.

На начальном этапе "Татнефть" проанализирует геолого-физические материалы в Приташкентском инвестиционном блоке.

Ранее стало известно, что "Узбекнефтегаз" планирует в 2019-2025 году реализовать свыше 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых - прямые инвестиции.