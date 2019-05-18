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Эмблема нефтяной компании Татнефть

"Татнефть" займется поиском месторождений углеводородов в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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"Татнефть" будет использовать собственные технические возможности и передовые методы для разработки месторождений и нефтедобычи.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. "Татнефть" начнет геологоразведку в Узбекистане, передает пресс-служба российской компании.

Накануне в рамках международной выставки "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019" "Татнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали документ об основных условиях соглашения о разделе продукции на Приташкентском инвестиционном блоке республики. 

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© Foto : Из личного архива Сергея Правосудова
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Согласно тексту соглашения, стороны имеют общую программу реализации проекта. Они будут заниматься поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов на территории Узбекистана.

На начальном этапе "Татнефть" проанализирует геолого-физические материалы в Приташкентском инвестиционном блоке.

Ранее стало известно, что "Узбекнефтегаз" планирует в 2019-2025 году реализовать свыше 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых - прямые инвестиции.

Теги:
Нефть, Узбекнефтегаз, Узбекистан, Татнефть, Россия



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