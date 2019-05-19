Socar увеличит добычу нефти в Кашкадарье

Это позволит увеличить добычу углеводородов в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Между АО "Узбекнефтегаз" и подразделением SOCAR - ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" в рамках 23-й Международной выставки и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU -2019" было подписано соглашение о увеличении добычи нефти в Кашкадарье, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".

Документ определяет основные условия сотрудничества по увеличению добычи углеводородов на месторождениях Гарбий Ташли и Шаркий Ташли, Шимолий Шуртан и Гармистон Республики Узбекистан с применением передовых методов и технологий компании SOCAR.

Напомним, что это первый подобный проект АО "Узбекнефтегаз" с азербайджанской SOCAR.

Договоренности о совместной его реализации были достигнуты на Международной выставке и конференции "Нефть и газ Узбекистана OGU -2018". Был подписан Меморандум о взаимопонимании, который стал основой для налаживания тесного партнерства с мировой нефтегазовой компанией.

Развитие сотрудничества двух компаний позволит увеличить добычу углеводородов в Узбекистане и скажется на повышении социально-экономического развития Кашкадарьинской области.

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В мае "Узбекнефтегаз", SOCAR и BP Exploration (Caspian Sea) подписали меморандум о взаимопонимании при изучении возможности проведения совместной разведки и разработки нефтегазовых месторождений в республике. Компаниям было предложено изучить возможности совместного геологического изучения Араломорского, Самско-Косбулакского и Байтерекского инвестиционных блоков Устюртского региона.

По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2%, до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.