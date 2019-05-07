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Нефть, газ и энергетика: сразу две крупнейшие выставки пройдут в Узбекистане

Нефть, газ и энергетика: сразу две крупнейшие выставки пройдут в Узбекистане

oilgas.uz
В Узбекистане
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Выставки соберут ведущих мировых производителей и дистрибьюторов. В Ташкент приедут главы "Лукойла" и "Росатома".

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Сразу две международные выставки пройдут в столице с 15 по 17 мая, сообщает международный выставочный портал expoclub.ru.

Двадцать третья международная выставка "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2019" стартует 15 мая и соберет более 1000 делегатов, включая международных спикеров, руководителей компаний. В конференции поучаствуют более 30 стран.

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Первый заместитель министра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил о появлении на мероприятии президента компании "Лукойл" Вагита Алекперова, генерального директора компании "Росатом" Алексея Лихачева, президента азербайджанской компании SOCAR Ровнага Абдуллаева и многих других.

В те же дни будет проходить и главная энергетическая выставка страны. Четырнадцатая международная выставка "Power Uzbekistan 2019" приглашает специалистов в сфере энергетики, представителей бизнес-кругов и официальных лиц. На мероприятии ожидаются делегации из более чем девяти стран и 50 международных компаний. Впервые будет организована международная конференция, посвященная атомной энергетике.

Газовая станция компании Лукойл в Джаркудуке, Узбекистан
REUTERS / Olesya Astakhova
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Напомним, что уже до конца 2019 года Узбекистан и Россия могут подписать контракт на строительство АЭС в республике. Совместный проект узбекской стороны и "Росатома" предполагает строительство АЭС, состоящей из двух современных блоков мощностью по 1,2 ГВт. Реализовать этот стратегический энергообъект планируется до 2028 года.

Теги:
Лукойл, Росатом, ЭКСПО, Узбекистан, Выставка, Энергетика, газ, Нефть



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