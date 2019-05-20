Зарплаты бюджетников будут полностью переведены на карты

Глава Центробанка Узбекистана в рамках заседания Международного пресс-клуба рассказал о планах по переводу зарплат работников бюджетной сферы на карты.
ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Мамаризо Нурмуратов рассказал, что сейчас в Ташкенте запускается платежная система Humo, которая поможет перевести заработную плату граждан, работающих в бюджетной сфере, на карту.
"Наша основная цель — перевод зарплаты полностью на карту. Сейчас начата поставка более 2000 банкоматов, устанавливается программное обеспечение. Мы создадим условия для получения наличных средств через банкоматы. То есть с полным запуском системы Humo этот вопрос уже будет решен", — цитирует Газета.uz его слова.
Глава Центрального банка отметил, что коммерческие банки готовы предоставлять займы до зарплаты. Кроме того, появятся кредитные карты.
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