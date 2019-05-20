Зарплаты бюджетников будут полностью переведены на карты

Глава Центробанка Узбекистана в рамках заседания Международного пресс-клуба рассказал о планах по переводу зарплат работников бюджетной сферы на карты.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Мамаризо Нурмуратов рассказал, что сейчас в Ташкенте запускается платежная система Humo, которая поможет перевести заработную плату граждан, работающих в бюджетной сфере, на карту.

"Наша основная цель — перевод зарплаты полностью на карту. Сейчас начата поставка более 2000 банкоматов, устанавливается программное обеспечение. Мы создадим условия для получения наличных средств через банкоматы. То есть с полным запуском системы Humo этот вопрос уже будет решен", — цитирует Газета.uz его слова.

Глава Центрального банка отметил, что коммерческие банки готовы предоставлять займы до зарплаты. Кроме того, появятся кредитные карты.

Ранее ЦБ Узбекистана опубликовал отчет за первый квартал 2019 года, в котором говорилось, в частности, что узбекистанцы стали чаще прибегать к безналичному расчету.