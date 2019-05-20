В Узбекистан разрешили ввозить драгоценные камни без уплаты пошлин

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. До 1 июля 2022 года Шавкат Мирзиёев своим указом освободил от таможенных платежей ввозимые в Узбекистан драгоценные и полудрагоценные камни. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовая информация".
Кроме того, на базе Учтепинского национального профессионального колледжа ремесленничества в Ташкенте будет создан кластер по производству ювелирных изделий из золота и серебра.
Ранее Sputnik Узбекистан сообщал о том, что к концу 2020 года в каждом регионе Узбекистана появятся ювелирные торгово-производственные центры.
Также в марте 2020 года в республике состоится международная выставка-продажа Uzbek Jewellery Fair.
Напомним, еще власти Узбекистана с 1 июля 2019 года разрешили вывозить из республики ювелирные изделия стоимостью свыше пяти тысяч долларов при заполнении таможенной декларации.