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бриллиант

В Узбекистан разрешили ввозить драгоценные камни без уплаты пошлин

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Ранее стало известно, что власти страны разрешили вывозить из республики драгоценности ценой свыше пяти тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. До 1 июля 2022 года Шавкат Мирзиёев своим указом освободил от таможенных платежей ввозимые в Узбекистан драгоценные и полудрагоценные камни. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовая информация".

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Из Узбекистана разрешили вывозить драгоценности ценой свыше 5 тысяч долларов

Кроме того, на базе Учтепинского национального профессионального колледжа ремесленничества в Ташкенте будет создан кластер по производству ювелирных изделий из золота и серебра.

Ранее Sputnik Узбекистан сообщал о том, что к концу 2020 года в каждом регионе Узбекистана появятся ювелирные торгово-производственные центры

Также в марте 2020 года в республике состоится международная выставка-продажа Uzbek Jewellery Fair.

Напомним, еще власти Узбекистана с 1 июля 2019 года разрешили вывозить из республики ювелирные изделия стоимостью свыше пяти тысяч долларов при заполнении таможенной декларации. 




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