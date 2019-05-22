Производители "зеленой" энергии получили налоговые льготы в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Производители энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) получили в Узбекистане налоговые льготы. Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Льготы предусмотрены также для потребителей такой энергии, сообщается на Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

"Производители энергии из возобновляемых источников энергии освобождаются от уплаты налога на имущество за установки возобновляемых источников энергии и земельного налога по участкам, занятым этими установками (номинальной мощностью 0,1 МВт и более), сроком на десять лет с момента ввода их в эксплуатацию", — говорится в публикации.

Производителей установок освободили от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты их государственной регистрации, а потребителей "зеленой" энергии в жилых помещениях — от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц сроком на три года, при условии, что они полностью отключатся от действующих сетей энергоресурсов.

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Ответственность за научно-техническое и инновационное обеспечение производства установок ВИЭ возложена на органами государственного и хозяйственного управления во взаимодействии с Академией наук.

Специально уполномоченным госорганом в области использования ВИЭ является Министерство энергетики.

В соответствии с документом, возобновляемые источники энергии — это энергия Солнца, ветра, тепла земли (геотермальная), естественного движения водных потоков, биомассы, которые естественно восстанавливаются в окружающей среде.

Ранее замминистра энергетики республики Шерзод Хаджаев заявил, что до 2030 года в Узбекистане появятся около 25 солнечных электростанций (СЭС).