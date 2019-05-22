Госбанк развития Китая может принять участие в модернизации Шуртанского ГХК

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Представители Министерства энергетики и "Узбекнефтегаза" встретились с делегацией Государственного банка развития Китая.
Зарубежные гости ознакомились с реформами в топливно-энергетическом секторе Узбекистана.
По информации пресс-службы "Узбекнефтегаза", представители Китая предложили рассмотреть возможность участия в проектах "Расширение производственной мощности Шуртанского ГХК", по внедрению АСКУГ, получению олефинов (СТО) и жидкого топлива из угля(CTL).
Напомним, в ноябре 2018 года "дочка" Газпромбанка подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.