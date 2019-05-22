Госбанк развития Китая может принять участие в модернизации Шуртанского ГХК

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Сексуальная пианистка из Узбекистана Лола Астанова выпустила новый клип В новом видеоролике Лола Астанова играет на пианино на роскошной сцене, а рядом с ней находится блогер-миллионер Том Кларен. 176

Узбекистанцы будут развивать культурные проекты после визита в Петербург Журналист и искусствовед из Ташкента представили Узбекистан на форуме в Санкт-Петербурге. 60