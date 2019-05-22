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Шуртанские газовые промыслы

Госбанк развития Китая может принять участие в модернизации Шуртанского ГХК

© Sputnik / Александр Гращенков
Экономика
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Ранее китайский банк участвовал в финансировании строительства нового завода по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Представители Министерства энергетики и "Узбекнефтегаза" встретились с делегацией Государственного банка развития Китая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс служба
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Зарубежные гости ознакомились с реформами в топливно-энергетическом секторе Узбекистана. 

По информации пресс-службы "Узбекнефтегаза", представители Китая предложили рассмотреть возможность участия в проектах "Расширение производственной мощности Шуртанского ГХК", по внедрению АСКУГ, получению олефинов (СТО) и жидкого топлива из угля(CTL).

Напомним, в ноябре 2018 года "дочка" Газпромбанка подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса.

Теги:
Министерство энергетики, энергетика, Узбекистан, Китай



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