Узбекская черешня впервые оказалась на прилавках Лондона

Узбекская черешня прошла все процедуры по сертификации и скоро объемы поставок начнут увеличиваться.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. На прилавки Лондона доставлена первая в истории партия свежей черешни из Наманганской области Узбекистана, сообщает ИА "Джахон".

Первая черешня появилась на самом крупном оптовом рынке Western International Market.

"Сегодня - исторический день. Осуществлена первая в истории поставка узбекской черешни на британский рынок. Узбекистан – прекрасная страна, и мы решили несколько месяцев назад начать работу по эскорту узбекской плодоовощной продукции на рынок Великобритании. Я посетил многие регионы Узбекистана - Китабский район Кашкадарьинской области и Наманганскую область. И увидев их большой экспортный потенциал, решил проработать этот вопрос", - рассказал генеральный директор британской компании AKS Services Group, импортировавшей первую партию узбекской черешни в Британию, Ваис Каис.

По его словам, они проанализировали и прошли все процедуры по сертификации и стандартизации, санитарному и фитосанитарному контролю, предъявляемые Британией для импорта.

Также Каис упомянул, что первая поставка стала пробной и они рассчитывают увеличить объем и расширить ассортимент плодоовощной продукции из Узбекистана.

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В будущем имеются планы по экспорту граната, лука, огурцов и различных видов сухофруктов.

Напомним, в июле прошлого года узбекскую черешню завезли в китайский город Уруми.

Кстати, в феврале 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать "зеленые коридоры" через страны СНГ и Прибалтики для поставок овощей и фруктов в Европу и США.

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По данным госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2018 года увеличился на 37,5% - до 874,5 миллиона долларов.