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Ввод в эксплуатацию парогазового энергоблока

Узбекистан получит российское энергооборудование за 100 миллионов евро

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Оборудование используют для модернизации энергоблоков узбекских энергомощностей.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. ВЭБ профинансирует сделку по поставке в Узбекистан российского энергетического оборудования на 100 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.

По его словам, набсовет установил лимиты финансирования для девяти иностранных государств, с которыми работает ВЭБ.РФ, в том числе для Узбекистана.

Линии электропередач, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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"Затем установление специального лимита в отношении Национального банка Узбекистана внешнеэкономической деятельности с целью приобретения российского энергетического оборудования для модернизации энергоблоков узбекских энергомощностей. Это очень хорошая сделка, поскольку обеспечивает заказами наших машиностроителей, это экспортный контракт. Так что сегодня все решения были приняты. Мы рассчитываем, что сделка пройдет в размере около 100 миллионов евро", - заявил Шувалов.

В апреле стало известно, что ВЭБ и "Росатом" будут сотрудничать в строительстве АЭС в Узбекистане.

Правительства Узбекистана и РФ в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

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Теги:
Игорь Шувалов, энергетика, Россия, Узбекистан



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