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Проект АЭС

ВЭБ и "Росатом" будут сотрудничать в строительстве АЭС в Узбекистане

Пресс-служба Агентства "Узатом"
Экономика
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Внешэкономбанк займется организацией финансирования проекта.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. ВЭБ и "Росатом" подписали документы о сотрудничестве по сооружению атомной электростанции в Узбекистане, сообщается на сайте ВЭБ.РФ.

Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВЭБ будет консультировать по вопросам определения оптимальной структуры финансирования проекта возведения АЭС, организовывать финансирование и предоставлять гарантии.

"Подписание соглашения будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между ВЭБ РФ и "Росатомом" в части поддержки реализации его зарубежных проектов на территории Центральной Азии", - отметил вице-президент ВЭБа Алексей Тернавский.

"Уверен, что реализация проекта в рамках подписанного соглашения будет содействовать решению глобальных задач развития атомной отрасли и повышению энергетической безопасности", - сообщил в свою очередь финдиректор "Росатома" Илья Ребров.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Правительства Узбекистана и РФ в октябре 2018 года заключили соглашение, предусматривающее сотрудничество стран в области проектирования, строительства и эксплуатации на территории Узбекистана атомной электростанции в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Теги:
АЭС, Росатом



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