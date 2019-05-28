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"Сименс" поможет Uz Kor-Gas Chemical обеспечить бесперебойное производство

Пресс-служба компании "Сименс"
Экономика
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Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Компания "Сименс" и совместное предприятие Uz Kor-Gas Chemical заключили несколько долгосрочных контрактов на комплексное обслуживание оборудования газохимического комплекса.

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Речь идет о техническом обслуживании турбин SGT-400, SGT-700, паровых турбин SST-600, а также большого парка компрессоров завода полимеров Uz Kor-Gas Chemical сроком на 14 лет. 

Контракты были подписаны в присутствии премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ожидается, что благодаря этим документам будет обеспечено, в частности, бесперебойное производство высококачественного этилена, полиэтилена и полипропилена. 

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© Sputnik / Илья Питалев
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"Подписанные сегодня документы также позволят дополнительно загрузить мощности и расширить перечень предоставляемых услуг на совместном предприятии "Сименс" и "Узбекхиммаш" — СП "Сервисный центр UNGM-DR" (город Чирчик) и будут способствовать созданию на его базе тренингового центра для подготовки квалифицированных технических специалистов для обслуживания оборудования на местах", — говорится в сообщении пресс-службы "Сименс".

Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии. В 2017 году компания объявила о запуске масштабной программы сотрудничества "Инициатива для Узбекистана", в рамках которой были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве, в том числе о технологическом партнерстве в области развития топливно-энергетического комплекса, "умных городов", ветроэнергетики, здравоохранения.

Теги:
Контракт, Узбекистан, Siemens



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