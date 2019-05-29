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"Узавтопром" оценил совместный проект с Volkswagen в 40 миллионов евро

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Немецкий автоконцерн договорился с Узбекистаном об организации производства некоторых моделей Volkswagen в республике.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Проект по сборке автомобилей немецкого концерна Volkswagen в Узбекистане оценивается в 40 миллионов евро, сообщил АО "Узавтопром" для РИА Новости.

Ранее в рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии "Узавтопром" и ООО "Фольсваген Груп Рус" подписали соглашение о сотрудничестве.

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Как заявил собеседник агенства, данное соглашение лишь предварительное. Оно подтверждает намерение по освоению продукции Volkswagen на площадях "Узавтопрома". По его словам, впереди еще много работы. Стороны в ближайшее время изучат технические характеристики мощностей и уровень действующей инфраструктуры автомобильной отрасли Узбекистана.

Однако, возможный объем инвестиций в проект предварительно оценивается в сумму до 40 миллионов евро.

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Сообщения о таком роде сотрудничества появлялись еще в прошлом году. Тогда "Узавтопром" и Volkswagen прорабатывали возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна. Начать планировалось с пикапа Volkswagen Amarok. 

Подразделениями концерна Volkswagen, помимо одноименного бренда автомобилей являются также Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche и другие.

Теги:
автомобиль, автомобили, автопром, GM Uzbekistan, Узавтотранс, Узавтопром, Volkswagen



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