"Узавтопром" оценил совместный проект с Volkswagen в 40 миллионов евро

Немецкий автоконцерн договорился с Узбекистаном об организации производства некоторых моделей Volkswagen в республике.

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Проект по сборке автомобилей немецкого концерна Volkswagen в Узбекистане оценивается в 40 миллионов евро, сообщил АО "Узавтопром" для РИА Новости.

Ранее в рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии "Узавтопром" и ООО "Фольсваген Груп Рус" подписали соглашение о сотрудничестве.

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Как заявил собеседник агенства, данное соглашение лишь предварительное. Оно подтверждает намерение по освоению продукции Volkswagen на площадях "Узавтопрома". По его словам, впереди еще много работы. Стороны в ближайшее время изучат технические характеристики мощностей и уровень действующей инфраструктуры автомобильной отрасли Узбекистана.

Однако, возможный объем инвестиций в проект предварительно оценивается в сумму до 40 миллионов евро.

Сообщения о таком роде сотрудничества появлялись еще в прошлом году. Тогда "Узавтопром" и Volkswagen прорабатывали возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна. Начать планировалось с пикапа Volkswagen Amarok.

Подразделениями концерна Volkswagen, помимо одноименного бренда автомобилей являются также Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche и другие.