Три страны, три города: торговый коридор Худжанд-Ташкент-Шымкент

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Азиатский банк развития хочет оценить экономический потенциал между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном и готов предоставить для этого техническую помощь в размере 800 тысяч долларов, сообщает Sputnik Таджикистан.

Коридор будет проходить между крупными городами - Шымкентом, Ташкентом, Худжандом. Он станет частью программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Выбор именно этих городов неслучаен. Шымкент в прошлом году получил статус города республиканского значения наряду с Нур-Султаном и Алматы и, вероятно, получит дополнительные дотации. Ташкент - столица Узбекистана и крупнейший транспортный узел страны. Худжанд - главный торговый город Таджикистана, удобно находящийся вблизи узбекской границы.

Представители АБР отмечают, что все три города многолюдны, прилегающие области экономически дополняют друг друга, а значит, уже существует база для дальнейшего развития такого коридора. По данным банка, в указанных областях проживает порядка 15% населения всей Центральной Азии. Они также стратегически связаны с международными рынками.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян отмечает, что в случае с АБР речь идет не столько о простом финансировании конкретного экономического проекта, сколько об исследовательских целях, направленных на оценку возможностей такого торгового коридора в будущем.

И это стало возможным благодаря взаимодействию республик Центральной Азии в течение последних двух лет.

"В лучшую сторону изменились отношения межу Казахстаном и Узбекистаном, между Узбекистаном и Таджикистаном. Здесь мы видим, как в последние два года достаточно интенсивно развивается экономическое сотрудничество между этими государствами. В том числе за счет восстановления ранее утраченных связей между Ташкентом и Душанбе", - отмечает Мигранян.

По словам эксперта, если проект будет развиваться успешно, то это даст новые возможности индустриализации и модернизации экономики. А значит и расширение торговли, и рост ВВП, и увеличение объемов несырьевого экспорта, что особенно ценно для Казахстана и Узбекистана.

Для Душанбе и Ташкента подобный коридор между трех городов - это потенциальный шанс для сельхозпроизводителей выйти на российский рынок по каналам ЕАЭС. Если, конечно, сторонам удастся как-то договориться об этом с Казахстаном.

"На самом деле потенциал на сегодня огромен. Это не только восстановление старых связей, но и сотрудничество республик в рамках использования возможностей Евразийского союза за счет Казахстана. Также такой коридор может помочь встроиться в проект Китая по инициативе "Один пояс – один путь", - пояснила Мигранян Sputnik Таджикистан.

Правда, сейчас никаких деталей развития такого "торгово-коридорного" проекта пока не сообщается. Именно исследование АБР должно выявить перспективы подобных решений и провести некое технико-экономическое обоснование совместных проектов для Центральной Азии.

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Сам проект рассчитан на три года и был разработан по просьбе стран-членов ЦАРЭС в том числе, для изучения возможностей развития бизнеса и роста занятости населения примыкающих к городам областей.

К слову, подобный коридор - не единственный и даже не самый масштабный пример экономической кооперации республик Центральной Азии. Достаточно вспомнить инициативу по созданию единого энергокольца.

Во времена Советского Союза такое кольцо объединяло электроэнергетические мощности Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, и республики были избавлены от проблем с электричеством. После распада СССР из-за политических неурядиц и отсутствия финансов проект был заброшен. И сейчас руководство этих стран обсуждает, не стоит ли решать проблемы с энергодефицитом за счет советских наработок?