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Новая стратегия ЕС по ЦА может быть обнародована в следующем году

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Ожидается одобрение новым составом Европарламента резолюции по совместным предложениям Совета ЕС и ЕК в отношении региона.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Новая стратегия Евросоюза по отношениям со странами Центральной Азии будет обнародована в 2020 году, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов.

Также ожидается одобрение новым составом Европарламента резолюции по совместным предложениям Совета ЕС и ЕК в отношении региона.

"Совместное заявление - это то, что Совет и ЕК будут направлять в Европарламент, я так думаю, в середине-конце июня, если никаких замечаний не будет внутри Совета. Документ достаточно сбалансирован, является логическим продолжением ряда внутренних нормативных европейских документов и директив, при его разработке авторы, как мы понимаем, учли также вопросы своей международной европейской повестки дня. Он учитывает ряд положений, связанных с развитием ситуации в Центральной Азии, дает оценку той динамики, которая там происходит", - прокомментировал этот документ посол.

По его словам, в нем "нашло отражение и то, что связано с Афганистаном, и в целом с вопросами глобального порядка, безопасности".

По его мнению, до конца года новый состав Европейского парламента примет резолюцию, однако это еще не сама стратегия. 

"Новая стратегия по Центральной Азии – это отдельный документ, который должен быть утвержден и одобрен, в том числе Европарламентом. Стратегия – это достаточно сложный и комплексный документ, но я думаю, что, в принципе, в следующем году сможем уже увидеть", - сказал дипломат.

По словам Хакимова, в 2020 году может быть получен полноценный документ, который будет определять на ближайшие десятилетия формат тех отношений, который ЕС хотел бы видеть со странами ЦА.

Напомним, о том, что новый раунд консультаций по новому соглашению о расширенном сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном планируется в Брюсселе стало известно в марте.

Европарламент утвердил на пленарной сессии доклад комитета по иностранным делам с рекомендациями исполнительным органам ЕС по работе над новым соглашением о расширенном партнерстве с Узбекистаном.

Новый раунд консультаций по соглашению ЕС и Узбекистана пройдет в Брюсселе >>

В докладе отмечалась "новая внешняя политика республики, которая привела к улучшению сотрудничества с соседями и международными партнерами, в частности, по содействию стабильности и безопасности в регионе", а также выражается поддержка "позитивному участию Узбекистана в мирном процессе в Афганистане". ЕП также поддержал усилия Ташкента по вступлению в ВТО, что позволило бы "привлечь больше прямых иностранных инвестиций".

Теги:
Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, Узбекистан, Узбекистан



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