В Шанхай доставили первую партию узбекской черешни

После пробной партии китайская сторона планирует увеличить объем импорта черешни из Узбекистана до 2,6 тысячи тонн.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. На крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн вкусной ягоды, выращенной в Ферганской области.

По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета, эту черешню планируется продавать не только в Шанхае, но и в близлежащих провинциях Чжэцзян и Цзянсу.

"Узбекская черешня обладает богатыми вкусовыми качествами, а ее упаковка и калибровка соответствуют международным стандартам. Это позволяет ей конкурировать с мировыми брендами", — отметил генеральный менеджер компании Zhejiang Fesna E-shop Co.Ltd Чжу Цзяньфэн.

Заместитель генерального менеджера оптового рынка Shanghai Huizhan Fruit & Vegetable Market Management Co., Ltd Линь Ета выразил надежду, что черешней дело не ограничится.

"Жители Шанхая впервые пробуют черешню из вашей страны. В этой связи, я надеюсь, что ассортимент узбекских фруктов в Китае будет только расширяться и вскоре к нам поступят и дыни, и виноград, и лимоны, и другая продукция", — сказал он.

После пробной партии китайская компания планирует увеличить объем импорта черешни из Узбекистана до 2,6 тысячи тонн: ягоду собираются продавать через популярный интернет-магазин Tmall.

Ранее сообщалось, что Узбекистан попал в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса в 2018 году. Садоводы и трейдеры смогли отправить в другие страны 43 тысячи тонн абрикосов, благодаря чему республика потеснила Францию, Италию и Грецию.