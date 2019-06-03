Солнечный потенциал: сколько альтернативной энергии может получать Узбекистан

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан может получать солнечную энергию в объеме более 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год, заявил заместитель спикера Законодательной палаты Борий Алиханов на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
По его словам, от Солнца можно получить энергию в объеме, равном 51 миллиарду тонн нефтяного эквивалента в год. Данный показатель рассчитан в мировом масштабе.
"В Узбекистане в году более 320 солнечных дней. Если предположить возможность получения энергии от Солнца, то у нас есть реальные условия для использования солнечных лучей в течение практически всего года. То есть мы сможем получать энергию в объеме больше 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год. Это почти в три раза больше объема энергии, потребляемой в стране в настоящее время. Солнце — самый оптимальный и эффективный источник энергии в Узбекистане", — сказал Алиханов.
На встрече было отмечено, что запасов нефти и газа в мире хватит еще на четыре-шесть десятилетий, а запасов угля — на 100-115 лет.
Он рассказал, что в Германии, США, Японии, Южной Корее и Европе основное внимание уже уделяется возобновляемым источникам энергии. Это солнечная энергия, энергия ветра, биомассы и геотермальная энергия.
В Германии и Японии доля возобновляемых источников энергии в общей энергетической системе страны достигла 20-25 %.
Спикер также отметил, что сегодня в мире потребляется количество энергии, равное почти 12 миллиардам тонн нефтяного эквивалента в год. В среднем это означает, что каждый житель Земли потребляет энергию, на выработку которой уходит две тонны нефти.
Так, производителей установок освободили от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты их государственной регистрации, а потребителей "зеленой" энергии в жилых помещениях — от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц сроком на три года, при условии, что они полностью отключатся от действующих сетей энергоресурсов.