Солнечный потенциал: сколько альтернативной энергии может получать Узбекистан

Власти республики в последние годы уделяют огромное внимание развитию энергетики. Особые надежды возлагаются как раз на "зеленые" виды энергии, в первую очередь на солнечную.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Узбекистан может получать солнечную энергию в объеме более 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год, заявил заместитель спикера Законодательной палаты Борий Алиханов на встрече с журналистами в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По его словам, от Солнца можно получить энергию в объеме, равном 51 миллиарду тонн нефтяного эквивалента в год. Данный показатель рассчитан в мировом масштабе.

"В Узбекистане в году более 320 солнечных дней. Если предположить возможность получения энергии от Солнца, то у нас есть реальные условия для использования солнечных лучей в течение практически всего года. То есть мы сможем получать энергию в объеме больше 182 миллионов тонн нефтяного эквивалента в год. Это почти в три раза больше объема энергии, потребляемой в стране в настоящее время. Солнце — самый оптимальный и эффективный источник энергии в Узбекистане", — сказал Алиханов.

На встрече было отмечено, что запасов нефти и газа в мире хватит еще на четыре-шесть десятилетий, а запасов угля — на 100-115 лет.

"А дальше что будет? В XXII (веке) какие источники энергии мы будем использовать?" — задал вопрос заместитель спикера Борий Алиханов.

Он рассказал, что в Германии, США, Японии, Южной Корее и Европе основное внимание уже уделяется возобновляемым источникам энергии. Это солнечная энергия, энергия ветра, биомассы и геотермальная энергия.

В Германии и Японии доля возобновляемых источников энергии в общей энергетической системе страны достигла 20-25 %.

Спикер также отметил, что сегодня в мире потребляется количество энергии, равное почти 12 миллиардам тонн нефтяного эквивалента в год. В среднем это означает, что каждый житель Земли потребляет энергию, на выработку которой уходит две тонны нефти.

Узбекистан в последние годы уделяет огромное внимание развитию энергетики. Особые надежды возлагаются как раз на "зеленые" виды энергии, в первую очередь на солнечную, учитывая большие свободные площади и значительное количество ясных дней в году на этой территории. Недавно президент подписал постановление, предусматривающее льготы для производителей и потребителей возобновляемой энергии.

Так, производителей установок освободили от уплаты всех видов налогов сроком на пять лет с даты их государственной регистрации, а потребителей "зеленой" энергии в жилых помещениях — от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц сроком на три года, при условии, что они полностью отключатся от действующих сетей энергоресурсов.