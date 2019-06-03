Узбекистанцы смогут отличать экологически чистые продукты по маркировке

В Узбекистане начнут маркировать продукты, оказывающие наименьшее вредное воздействие на окружающую среду.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2020 года вводится добровольная экологическая маркировка продукции, основанная на требованиях международных стандартов. Соответствующее постановление опубликовано на портале Lex.uz.

Маркировать начнут продукцию, при производстве, использовании, употреблении, транспортировке, хранении и утилизации которой оказывается наименьшее вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения и биологические ресурсы.

Отраслевые стандарты эко-маркировки планируется внедрить поэтапно в течение этого и следующего годов.

Добровольной экологической маркировке не подлежат лекарственные средства, ветеринарные препараты, медицинские изделия, товары, содержащие вещества, препараты и смеси, являющиеся токсичными, мутагенными, канцерогенными, опасными для окружающей среды.

Кроме того, постановлением вводится запрет на использование слов "эко" и "есо" в наименовании, на упаковке и в рекламе продукции при отсутствии сертификата о добровольной экологической маркировки продукции, указывается в документе.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане создадут базу данных некачественных товаров, формировать список сомнительных производителей и продукции будут сразу несколько ведомств, в том числе Государственный таможенный комитет, Госкомэкологии, Госкомветеринарии, Узгоскарантин, министерства строительства, здравоохранения.