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В Ташкентской области реализуют инвестпроекты на 4,7 миллиарда долларов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Новая программа включает как проекты как государственного значения, так и предложенные частным бизнесом и инвесторами.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Для Ташкентской области разработана новая региональная программа на 2019-2020 годы, включающая 784 инвестпроекта на общую сумму 4,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана после совещания главы государства с активом области. 

Слишком медленно: президент раскритиковал ход реализации инвестпроектов
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"<...> разработана новая региональная программа на 2019-2020 годы, состоящая из 784 инвестпроектов на общую сумму 39 триллионов 833 миллиарда сумов (4,7 миллиарда долларов). В их числе 15 крупных проектов государственного значения и 769 проектов, предложенных частным бизнесом и инвесторами", — говорится в публикации.

На совещании президент раскритиковал тот факт, что в области перестали действовать 17% зарегистрированных субъектов малого бизнеса, а в Ангрене и Чиназском районе показатель доходит до 33%. 

Глава государства поручил восстановить деятельность этих субъектов, а также выделить семьям, желающим открыть свое дело, льготные кредиты "Каждая семья — предприниматель". На этот год для этих целей выделено 350 миллиардов сумов, при необходимости будут выделены дополнительные средства. 

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"Почему мы стремимся к развитию семейного предпринимательства, птицеводства, животноводства, огородного хозяйства в домах у населения? Нужно повышать доходы и платежеспособность людей", — сказал глава государства.

В этом году в Узбекистане в рамках более 3,2 тысячи проектов планируется освоить почти 14 миллиардов долларов. В частности, свыше четырех миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций — по 320 проектам.

Теги:
Узбекистан, предпринимательство, предприниматели, бизнес, Ташкентская область, Шавкат Мирзиёев



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