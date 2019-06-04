В Ташкентской области реализуют инвестпроекты на 4,7 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Для Ташкентской области разработана новая региональная программа на 2019-2020 годы, включающая 784 инвестпроекта на общую сумму 4,7 миллиарда долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана после совещания главы государства с активом области.
На совещании президент раскритиковал тот факт, что в области перестали действовать 17% зарегистрированных субъектов малого бизнеса, а в Ангрене и Чиназском районе показатель доходит до 33%.
Глава государства поручил восстановить деятельность этих субъектов, а также выделить семьям, желающим открыть свое дело, льготные кредиты "Каждая семья — предприниматель". На этот год для этих целей выделено 350 миллиардов сумов, при необходимости будут выделены дополнительные средства.
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"Почему мы стремимся к развитию семейного предпринимательства, птицеводства, животноводства, огородного хозяйства в домах у населения? Нужно повышать доходы и платежеспособность людей", — сказал глава государства.
В этом году в Узбекистане в рамках более 3,2 тысячи проектов планируется освоить почти 14 миллиардов долларов. В частности, свыше четырех миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций — по 320 проектам.