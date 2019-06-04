Узбекистан намерен экспортировать на Украину больше овощей и фруктов

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Компании Узбекистана планируют открыть новые торговые площадки по продаже овощей и фруктов в городах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД республики.
По данным агентства, к настоящему времени заключены контракты с украинскими предпринимателями на общую сумму более трех миллионов долларов на поставку овощей, фруктов и сухофруктов. Сейчас идут переговоры по открытию новых торговых площадок в Киеве, Днепропетровске и Харькове.
В период с января по апрель товарооборот между двумя странами вырос на 2,4% и составил 130 миллионов долларов. В том числе, узбекский экспорт на Украину вырос на 26% до 11 миллионов долларов, импорт украинской продукции сократился на 7% до 85,6 миллиона долларов.
Накануне в Государственном таможенном комитете Узбекистана сообщили, что на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн ягоды, выращенной в Ферганской области.
До этого стало известно, что республика попала в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса в 2018 году. Садоводы и трейдеры смогли отправить в другие страны 43 тысячи тонн абрикосов, благодаря чему республика потеснила Францию, Италию и Грецию.