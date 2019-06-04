Узбекистан намерен экспортировать на Украину больше овощей и фруктов

В период с января по апрель товарооборот между двумя странами вырос на 2,4% и составил 130 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Компании Узбекистана планируют открыть новые торговые площадки по продаже овощей и фруктов в городах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД республики.

Узбекистан последовательно работает над продвижением экспорта плодоовощной продукции на рынки Украины. Так, уже началась продажа овощей и фруктов из республики на крупнейшем рынке "Шувар" во Львове.

По данным агентства, к настоящему времени заключены контракты с украинскими предпринимателями на общую сумму более трех миллионов долларов на поставку овощей, фруктов и сухофруктов. Сейчас идут переговоры по открытию новых торговых площадок в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

В период с января по апрель товарооборот между двумя странами вырос на 2,4% и составил 130 миллионов долларов. В том числе, узбекский экспорт на Украину вырос на 26% до 11 миллионов долларов, импорт украинской продукции сократился на 7% до 85,6 миллиона долларов.

"Основным драйвером роста, наряду с традиционной номенклатурой экспорта, явилась плодоовощная продукция отечественных фермеров", — добавили в агентстве.

Накануне в Государственном таможенном комитете Узбекистана сообщили, что на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн ягоды, выращенной в Ферганской области.

До этого стало известно, что республика попала в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса в 2018 году. Садоводы и трейдеры смогли отправить в другие страны 43 тысячи тонн абрикосов, благодаря чему республика потеснила Францию, Италию и Грецию.