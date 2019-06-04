23:20 04 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Овощи на Международной выставке Узбекистан на Шелковом пути

Узбекистан намерен экспортировать на Украину больше овощей и фруктов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
7510

В период с января по апрель товарооборот между двумя странами вырос на 2,4% и составил 130 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Компании Узбекистана планируют открыть новые торговые площадки по продаже овощей и фруктов в городах Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ИА "Дунё" при МИД республики.

Черешня
© Sputnik / Виталий Тимкив
В Шанхай доставили первую партию узбекской черешни
Узбекистан последовательно работает над продвижением экспорта плодоовощной продукции на рынки Украины. Так, уже началась продажа овощей и фруктов из республики на крупнейшем рынке "Шувар" во Львове.

По данным агентства, к настоящему времени заключены контракты с украинскими предпринимателями на общую сумму более трех миллионов долларов на поставку овощей, фруктов и сухофруктов. Сейчас идут переговоры по открытию новых торговых площадок в Киеве, Днепропетровске и Харькове.

В период с января по апрель товарооборот между двумя странами вырос на 2,4% и составил 130 миллионов долларов. В том числе, узбекский экспорт на Украину вырос на 26% до 11 миллионов долларов, импорт украинской продукции сократился на 7% до 85,6 миллиона долларов.

Абрикос
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Узбекистан попал в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса
"Основным драйвером роста, наряду с традиционной номенклатурой экспорта, явилась плодоовощная продукция отечественных фермеров", — добавили в агентстве.

Накануне в Государственном таможенном комитете Узбекистана сообщили, что на крупнейший фруктовый оптовый рынок Шанхая была доставлена первая партия черешни из Узбекистана — 30 тонн ягоды, выращенной в Ферганской области.

До этого стало известно, что республика попала в тройку мировых лидеров по экспорту свежего абрикоса в 2018 году. Садоводы и трейдеры смогли отправить в другие страны 43 тысячи тонн абрикосов, благодаря чему республика потеснила Францию, Италию и Грецию.

Теги:
Экспорт, Узбекистан, Украина, Сухофрукты, овощи, Фрукты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Рисунки в переходе между станциям Алишер Навои и Пахтакор в Ташкенте
Все краски метро: выставка рисунков в самом сердце ташкентской подземки
Хозяин путешествует пешком со своим слепым псом - видео растопит сердце
Хозяин путешествует пешком со слепым псом - видео растопит ваше сердце
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054