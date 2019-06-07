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Форум Doing business with Namangan – 2019

Контракты на $300 млн: стартовал форум Invest in Namangan

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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В форуме принимают участие более 300 представителей зарубежных компаний почти из 40 стран.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. В Намангане стартовал международный инвестиционный форум Invest in Namangan, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Открытие прошло в комплексе "Шодиёна".

На открытии форума выступили заместитель Премьер-министра Республики Азиз Абдухакимов, хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров и первый заместитель Министра иностранных дел Илхом Неъматов.

С приветственными речами выступили также: постоянный представитель ПРООН Матильда Димовская, глава Представительства ЕБРР Алкис Дракинос и глава Представительства Всемирного банка Хидеки Мори и др.

Форум Doing business with Namangan – 2019
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Форум Doing business with Namangan – 2019

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров заявил, что Алишер Усманов построит бизнес центр в Намангане>>>

Участникам форума показали красочную презентацию об экономическо-социальном развитии и инвестиционном потенциале Наманганской области.

В форуме принимают участие более 300 представителей зарубежных компаний почти из 40 стран.

Форум Doing business with Namangan – 2019
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Форум Doing business with Namangan – 2019

Ожидается подписание пакета инвестиционных соглашений и контрактов на сумму более 300 млн. долл. США.

На форум пребывают представители таких компании, как Hyundai, Evergreen Internationa, Ramada, Schneider Electrics, Daewon Wool Textile, SUEZ, Deutsche Bank, SixClouds Pte. Ltd, CTC Holding, Alles Saglik Group, и другие.

Форум Doing business with Namangan – 2019
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Форум Doing business with Namangan – 2019
Теги:
иностранные инвесторы, инвестиционный форум, инвестпроекты, Узбекинвест, Инвестиции, бизнес-форум, форум, Наманганская область, Наманган



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