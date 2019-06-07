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Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов

Алишер Усманов построит небоскреб в Намангане

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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По предварительной информации предприниматель будет спонсировать строительство 18-ти этажного бизнес-центра.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Алишер Усманов построит небоскреб в Наманганской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом заявил хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров Invest in Namangan.

Форум Doing business with Namangan – 2019

По предварительной информации предприниматель будет спонсировать строительство 18-ти этажного бизнес-центра.

Международный форум Invest in Namangan проходит 7-8 июня. На этой же платформе представлена выставка местных производителей Made in Namangan 2019.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Алишера Бурхановича Усманова орденом Эл-юрт хурмати.
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев рассказал, почему гордится Алишером Усмановым
Недавно сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о вкладе бизнесмена Алишера Усманов в развитие Наманганской области. Глава государства на встрече с руководителями области рассказал, как Усманов выделил 50 миллионов долларов для программы "Обод кишлок" в Наманганской области.

Напомним, что Алишер Усманов поднялся на пять строчек в рейтинге миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes. Он занял в рейтинге пятое место с доходом в 1,1 миллиарда долларов.

Теги:
бизнес, Наманганская область, Наманган, небоскреб, Алишер Усманов



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