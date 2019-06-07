Алишер Усманов построит небоскреб в Намангане

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Алишер Усманов построит небоскреб в Наманганской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Об этом заявил хоким Наманганской области Хайрулло Бозоров Invest in Namangan.
По предварительной информации предприниматель будет спонсировать строительство 18-ти этажного бизнес-центра.
Международный форум Invest in Namangan проходит 7-8 июня. На этой же платформе представлена выставка местных производителей Made in Namangan 2019.
Напомним, что Алишер Усманов поднялся на пять строчек в рейтинге миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes. Он занял в рейтинге пятое место с доходом в 1,1 миллиарда долларов.