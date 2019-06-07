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Когда Hyundai начнет производить автомобили в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Ранее сообщалось, что Hyundai запустит производство коммерческого автотранспорта в Наманганской области в сентябре 2019 года.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Южнокорейская Hyundai начнет производить автомобили в Наманганской области с февраля 2020 года, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с международного инвестиционного форума Invest in Namangan.

На сегодняшний день в проект инвестировано 11 миллионов долларов. Завод будет выпускать три тысячи машин в год.

Восемьюдесятью процентами акций будет владеть Hyundai, двадцать останутся в распоряжении хокимията.

Контракты на $300 млн: стартовал форум Invest in Namangan
Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Контракты на $300 млн: стартовал форум Invest in Namangan
Ранее сообщалось, что Hyundai запустит производство коммерческого автотранспорта в Наманганской области в сентябре 2019 года.

Компания собиралась поначалу выпускать до 400 грузовиков, микроавтобусов и автобусов и постепенно увеличить объемы производства до 2,5 тысячи единиц. Отмечалось, что в среднесрочный перспективе уровень локализации производства может достигнуть 50% машин.

В ноябре 2017 года в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею был подписан меморандум о взаимопонимании об организации серийного производства автомобилей Hyundai в Узбекистане.

Документ подписан между Государственным комитетом по инвестициям республики и компанией Evergreen Motors — официальным дистрибьютором KIA и Hyundai в СНГ.

Теги:
автомобили, Наманганская область, Hyundai



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