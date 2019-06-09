Польша инвестирует в сельское хозяйство Узбекистана $8 млн

На прошедшей недавно встрече стороны обсудили вопросы реализации проекта и развития сотрудничества в сфере семеноводства картофеля между Узбекистаном и Польшей.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Кашкадарьинской области запланировано открытие современной лаборатории по выращиванию семян картофеля, сообщает Минсельхоз Узбекистана.

Общая стоимость проекта составляет 8 миллионов долларов. На прошедшей недавно встрече стороны обсудили вопросы реализации проекта и развития сотрудничества в сфере семеноводства картофеля между Узбекистаном и Польшей.

"Необходимо отметить, что в нынешнем году в Узбекистане на территории 135 гектаров планируется вырастить 2,8 миллионов тонн картофеля. В настоящее время в нашу республику из разных стран ежегодно в среднем импортируется 20-30 тысяч тонн семян картофеля. Согласно данным, в 2017 году из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, России, Турции и Пакистана импортировалось 193 622 тонны картофеля на сумму 23 551 долларов США, в нынешнем году этот показатель составил 224 674 тонны", - говориться в сообщении.