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Картофель

Польша инвестирует в сельское хозяйство Узбекистана $8 млн

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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На прошедшей недавно встрече стороны обсудили вопросы  реализации проекта и развития сотрудничества в сфере семеноводства картофеля между Узбекистаном и Польшей.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Кашкадарьинской области запланировано открытие современной лаборатории по выращиванию семян картофеля, сообщает Минсельхоз Узбекистана.

Общая стоимость проекта составляет 8 миллионов долларов. На прошедшей недавно встрече стороны обсудили вопросы  реализации проекта и развития сотрудничества в сфере семеноводства картофеля между Узбекистаном и Польшей.

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"Необходимо отметить, что в нынешнем году в Узбекистане на территории 135 гектаров планируется вырастить 2,8 миллионов тонн картофеля. В настоящее время в нашу республику из разных стран ежегодно в среднем импортируется 20-30 тысяч тонн семян картофеля. Согласно данным, в 2017 году из Афганистана, Беларуси, Ирана, Казахстана, России, Турции и Пакистана импортировалось 193 622 тонны картофеля на сумму 23 551 долларов США, в нынешнем году этот показатель составил 224 674 тонны", - говориться в сообщении.




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