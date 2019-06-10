Доллар подрос, евро — взлетел: курсы валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 11 июня.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По данным финансового регулятора, доллар вырос на 5,11 сума, евро – сразу на 145,42 сума, рубль – на 0,92 сума, сообщает Центральный банк республики.

Темпы роста евро на этой неделе опережают доллар. Так, курс европейской валюты составит 9652,52 сума.

Доллар поднялся с 8513,57 сума на прошлой неделе до 8518,68 на текущей.

Колебания российского рубля по-прежнему незначительны - курс немного вырос и составит 131,33 сума.

Стоит заметить, что европейская валюта, в отличие от американской, довольно часто демонстрирует значительные скачки - то дорожая к узбекскому суму сразу на сотню и более, то дешевея практически на столько же.

Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан Курсы валют с 11.06.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.