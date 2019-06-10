16:36 10 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Купюры евро разного номинала

Доллар подрос, евро — взлетел: курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
Получить короткую ссылку
Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (65)
179 0 0

Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 11 июня.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. По данным финансового регулятора, доллар вырос на 5,11 сума, евро – сразу на 145,42 сума, рубль – на 0,92 сума, сообщает Центральный банк республики.

Темпы роста евро на этой неделе опережают доллар. Так, курс европейской валюты составит 9652,52 сума.

Доллар поднялся с 8513,57 сума на прошлой неделе до 8518,68 на текущей.

Колебания российского рубля по-прежнему незначительны - курс немного вырос и составит 131,33 сума.

Стоит заметить, что европейская валюта, в отличие от американской, довольно часто демонстрирует значительные скачки - то дорожая к узбекскому суму сразу на сотню и более, то дешевея практически на столько же.

Курсы валют с 11.06.2019
Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Курсы валют с 11.06.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (65)
Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Экономика, Узбекистан, Узбекистан, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума
В Турции античный город исчезнет с лица Земли из-за запуска ГЭС
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054