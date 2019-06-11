Корейцы построят в Фергане бизнес-сити за 200 млн доллларов

В 2019-2020 годах в области будет реализовано 10 проектов стоимостью почти 239,4 миллиона долларов за счет южнокорейских инвестиций: строительство современных многоэтажных домов, гостиниц, торговых комплексов, дворцов торжеств, спортивно-оздоровительных центров.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В центре Ферганы начата работа по строительству здания по продаже и рекламированию гостиниц Model house южнокорейской компании Chang construction group, а также стало известно, что в городе будет возведен современный комплекс Business City стоимостью 200 миллионов долларов, сообщает УзА.

"В последние годы всестороннее сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей поднялось на качественно новый уровень. Особого внимания в этом направлении заслуживает развитие связей Ферганской области с этой страной в таких сферах, как предпринимательство, медицина, дошкольное образование", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 годах в области будет реализовано 10 проектов стоимостью почти 239,4 миллиона долларов за счет южнокорейских инвестиций: строительство современных многоэтажных домов, гостиниц, торговых комплексов, дворцов торжеств, спортивно-оздоровительных центров.

В рамках проекта развития области состоялось мероприятие, посвященное закладке фундамента здания по продаже и рекламированию гостиниц Model house. Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев и директор компании Chang construction group Чи Чанг Ги заложили первый символический кирпич под строительство здания.

Корейцы поставят компьютерные классы почти для трех тысяч школ в Узбекистане >>

Напомним, вчера стало известно о том, что южнокорейская компания Korea Telecom (KT) подписала контракт с министерством народного образования (МНО) Узбекистана на поставку компьютерных классов для более 2,7 тысячи школ.

Проект финансируется за счет кредита Эксимбанка Южной Кореи в размере 33 миллионов долларов.