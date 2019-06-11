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Бизнес и государство: закон о ГЧП вступил в силу в Узбекистане

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Закон определяет правовую основу партнерства бизнеса и государства, основные правила и процедуры, а также позволяет заключать такие соглашения на срок до 49 лет.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Закон "О государственно-частном партнерстве" (ГЧП) вступил в силу в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости.

Данный акт предоставляет право заключать средне- и долгосрочные соглашения между частным сектором и государством на срок от трех до 49 лет.

В апреле документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса, а в начале мая одобрен сенатом и подписан президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Согласно тексту закона, он начинает действовать спустя месяц со дня его официального опубликования, то есть с 11 июня 2019 года.

"Срок действия соглашения о государственно-частном партнерстве не может быть менее трех лет и не должен превышать 49 лет", – говорится в документе.

Отбор частного партнера будет проходить на основе тендера или прямых переговоров. Закон устанавливает правовую основу партнерства, включая правила и процедуры, а также институциональную структуру при такой форме реализации проектов.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее РИА Новости сообщали, что закон о ГЧП будет способствовать развитию взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

В конце апреля Шавкат Мирзиеев утвердил перечень из 15 проектов, предлагаемых для реализации с иностранными инвесторами на условиях ГЧП.

В этот список входит строительство солнечной и тепловой электростанций, привлечение инвесторов в управление системами газоснабжения, теплоснабжения и распределительной электрической сети, строительство платных автодорог, а также модернизация аэропортов в Ташкенте и регионах республики. Общая стоимость проектов составляет 1,66 миллиарда долларов.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, законодательство, бизнес, Узбекистан, Узбекистан



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