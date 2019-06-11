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Одуванчики

Узбекский ученый создал каучук из одуванчиков и получил премию от англичан

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Экономика
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Изобретение можно будет использовать в здравоохранении.

ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Компания Nova-BioRubber узбекистанца Анвара Буронова получила награду Medilink U.K. Healthcare Business Awards в Великобритании в номинации "Инновационные материалы для здравоохранения". Об этом передает пресс-служба организации.

Фирма Буронова разрабатывает экологически чистые технологии получения каучука из натуральных материалов. Ее наградили за технологию зеленой обработки для производства гипоаллергенного и устойчивого биолатекса, биорезины и инулина.

Новый каучук создан из кок-сакича — многолетнего травянистого растения рода одуванчиков, растущего в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. 

Теги:
Наука, Узбекистан



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