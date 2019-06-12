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Налоговые поступления в госбюджет Узбекистана выросли в полтора раза

CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Calculating Taxes Up And Down
Экономика
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Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (8)
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Значительный рост количества налогоплательщиков и доходной базы произошел в связи с переходом на новую систему налогообложения при уплате НДС.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. За первые пять месяцев 2019 года количество налогоплательщиков НДС выросло более чем вдвое - до 42 тысяч, сообщил на брифинге в Ташкенте первый заместитель председателя Налогового комитета Узбекистана Мубин Мирзаев.

Представитель ГНК уточнил, что в прошлом году из 350 тысяч налогоплательщиков лишь 2% уплачивали НДС. При переходе на новые налоговые тарифы за период с января по май казна получила 32 триллиона сумов, что в 1,6 раза превысило показатели первых 5 месяцев 2018-го.

Новый порядок налогообложения НДС был введён в январе этого года в соответствии с Концепцией налоговой системы. Согласно новым правилам, субъекты предпринимательства платят 20% налога на добавленную стоимость при обороте не менее 1 миллиарда сумов в год.

Тема:
Налоговая реформа в Узбекистане (8)



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