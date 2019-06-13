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"Зарабатываешь в соцсетях - плати налог": в Узбекистане введут новые правила

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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Согласно информации, если блогер не платит налоги, но зарабатывает на рекламе - всю его технику могут изъять.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Блогеры в Узбекистане будут платить подоходный налог, сообщил представитель пресс-службы ГНК Музаффар-Юнус Назаров на брифинге.

"Нет конкретного понятия блоггинга, как вида деятельности, но есть норма, согласно которой, если лицо, неважно юридическое или физическое, оказывает платные услуги, то оно обязано платить налоги. И поскольку блогеры за размещение рекламы на своих страницах берут деньги, то они также подпадают под действие этой нормы, а потому должны пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя", – заявил представитель пресс-службы ГНК Музаффар-Юнус Назаров.

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По его словам, теперь все блогеры должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить подоходный налог, так как когда блогеры размещают рекламу на своих каналах в социальных сетях, на своих личных страницах, то таким образом получают доход без уплаты налогов и, тем самым, занимаются "незаконной деятельностью".

"Если человек зарабатывает доход посредством рекламы в соцсетях и не платит налог государству, то его техника (телефон, ноутбук, планшет, компьютер) может быть изъята", — рассказал начальник управления ГНК Ахмаджон Суюнов.

Первый заместитель председателя Государственного налогового комитета республики Узбекистан Мубин Мирзаев рассказал, что сейчас идет детальное изучение возможностей налогообложения в сфере интернет-торговли.

"Мы не торопимся с этим вопросом, чтобы бизнес не пострадал. Однако, в новый Налоговый кодекс войдут нормы, в соответствии с которыми физические и юридические лица, зарабатывающие в интернете, будут обязаны платить налоги. Это касается, в том числе владельцев интернет-каналов, блогеров и других лиц, продающих, например, рекламу на своих страницах в мессенджерах и соцсетях", - добавил он.

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По словам Мубина Мирзаева данные правила по уплате налогов будут обязательны не только для местного бизнеса, но и международных компаний, таких как Amazon, AliExpress и других.

В ближайшие дни на общественное обсуждение будет вынесен проект нового Налогового кодекса, в котором будет прописан порядок налогообложения в электронной коммерции.

Теги:
Интернет, Instagram, Instagram, Instagram, реклама, бьюти-блогер, блогер, налоги, Узбекистан, Узбекистан



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