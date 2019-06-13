В Андижане появились "банкоматы-мошенники"

Все люди, стоящие в тот день в очереди к банкомату получили ровно половину от той суммы, которую хотели снять.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Журналист из Андижана рассказал о том, что в городе есть "банкоматы-мошенники", сообщает "Андижан24".

Потерпевший снял деньги в одном из банкоматов в размере 400 тысяч сумов, а получил лишь 200 тысяч.

После, он предупредил остальных стоящих в очереди и все стали проверять полученные наличные деньги. Оказалось, что банкомат снимал деньги и обналичивал ровно половину абсолютно у каждого стоящего в очереди.

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Посетители позвали сотрудника банка, он проверил все пластиковые карты и проблема была решена.

Оказалось, что кассеты купюр в 5 и 10 тысяч сумов поменялись местами, именно поэтому банкомат обналичивал половину введенной суммы.

Напомним, что в 2018 году объем средств, снятых с банковских карт, по сравнению с 2017 годом увеличился в четыре раза и составил 12,29 триллиона сумов.

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Через банкоматы узбекистанцы сняли в 2018 году 4913 млрд сумов, тогда как в 2017-м - всего 98 млрд сумов. Больше всего денег граждане республики обналичили в декабре 2018 года: 2372 млрд сумов, из них 1083 млрд - через банкоматы. Для сравнения, в январе прошлого года с банковских карт в Узбекистане сняли всего 425 млрд сумов, 48 из которых - через банкоматы.