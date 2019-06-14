В Минске пройдет заседание Экономического совета СНГ

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В столице Беларуси 21 июня состоится 82-е заседание Экономического совета стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

В узком формате члены Совета обсудят вопросы взаимодействия в сфере экономики и рассмотрят ход подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами, работа над которым ведется с 2012 года.

Проект предусматривает свободный доступ организаций и компаний одного государства к рынкам услуг других участников содружества. Напомним, в августе 2018 года в Узбекистане была создана межведомственная рабочая группа по подготовке этого соглашения.

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Особое внимание уделят борьбе с птичьим гриппом и ньюкаслской болезнью, которые наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Комплекс совместных действий государств-участников СНГ по этому вопросу рассчитан до 2025 года.

Также на встрече планируется подписать ряд документов о взаимодействии стран в сфере инноваций, межгосударственной стандартизации, здравоохранения, антимонопольной деятельности, развития энергетического машиностроения и химической промышленности, а также повышения квалификации кадров по различным направлениям.