Как СНГ поможет внедрять инновации в Узбекистане

На Петербургском международном экономическом форуме собирали идеи для Межгосударственной программы по инновационному сотрудничеству до 2030 года.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В государствах-участниках Межгосударственной программы по инновационному сотрудничеству СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), будут созданы рабочие группы.

Об этом заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в ходе панельной дискуссии об инновациях в научно-технической сфере на ПМЭФ-2019. Она рассказала о подходах к разработке новой программы.

По словам руководителя Россотрудничества, участниками рабочих групп станут представители органов власти, вузовской и академической науки, промышленности и инновационного бизнеса.

"Разработчикам новой программы предстоит определить, что сохранить из действующей программы, что добавить, исходя из национальных интересов стран и национальных стратегий образования и инновационного развития" - отметила Митрофанова.

Страны, участвующие в программе, создадут межгосударственные грантовые программы для исследователей и разработчиков, способные конкурировать со схожими европейскими или американскими проектами.

По мнению руководителя Россотрудничества, нужно облегчить инвесторам из стран, не входящих в Содружество, возможность участвовать в финансировании межгосударственных проектов.

Элеонора Митрофанова заявила: "Образование в инновационной сфере начиная с детского возраста должно стать нормой. Оно должно также учитывать интересы вузовской, академической науки и инновационных предпринимателей".

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Она отметила, что образовательные проекты, новые подходы к школьному образованию нужно развивать совместно, используя опыт детских технопарков "Кванториум", образовательного центра "Сириус", проекта "Назарбаев Интеллектуальные Школы", других проектов из стран-участников Межгоспрограммы.

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Спикер панельной дискуссии упомянула и о том, что нужны новые, более качественные контакты между профессиональными сообществами. От этого зависит, как будут решаться задачи промышленной кооперации и трансфера технологий, учитывающих существующий опыт стран СНГ и лучшие мировые практики.

31 мая в Ашхабаде Совет Глав Правительств СНГ принял решение о разработке проекта Межгосударственной программы по инновационному сотрудничеству государств-участников СНГ до 2030 года. Задача по разработке этого проекта возложена на Россотрудничество, Фонд Сколково, Межгосударственный совет по научно-техническому и инновационному сотрудничеству и Исполнительный комитет СНГ.