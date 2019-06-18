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Туракурганская тепловая электростанция

Мирзиёев поручил ускорить строительство Туракурганской ТЭС

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Электростанция строится в Наманганской области, на востоке Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил завершить в текущем году работы по строительству и модернизации Туракурганской, Навоийской, Тахиаташской тепловых электростанций. Об этом передает пресс-служба главы республики.

Также узбекский лидер отметил необходимость установить современные газопаровые установки в Ташкентской и Сурхандарьинской областях.

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Кроме того, Мирзиёев подчеркнул, что нужно финансово поддержать производителей энергоресурсов и увеличить добычу углеводородов.

В текущем году Узбекистан намерен реализовать 16 проектов в нефтегазовом секторе за счет освоения инвестиций на два миллиарда 730 миллионов долларов, в химической отрасли - 17 проектов на 850 миллионов долларов, в электроэнергетике - 28 проектов на сумму свыше миллиарда долларов. 

Теги:
химическая промышленность, энергетика, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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