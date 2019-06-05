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Энергия будущего: как строится уникальная Туракурганская ТЭС - видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Туракурганская тепловая электростанция полностью обеспечит электроэнергией население и предприятия Ферганской долины. 

В Наманганской области, на востоке Узбекистана началось строительство Туракурганской тепловой электростанции. Через год она даст электричество населению Ферганской долины.

Первую парогазовую установку Туракурганской тепловой электростанции намечено ввести в строй в сентябре текущего года, вторую - в декабре.

Директор Туракурганской ТЭС Искандар Басидов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Объект будет обеспечиваться газом через магистральный газопровод "Сох-Наманган", технической водой из Большого Наманганского канала.

Общая стоимость проекта составляет более миллиарда 195 миллионов долларов США, он финансируется за счет средств Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA), Фонда реконструкции и развития Узбекистана и АО "Узбекэнерго".

Напомним, что в Узбекистане уже определились с местом строительства первой в Узбекистане атомной электростанции.

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Объект, состоящий из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт, будет построен специалистами "Росатома" совместно с узбекскими коллегами на озере Айдаркуль. В ближайшие два года будет вестись контрактация проекта и его лицензирование, а строительные работы планируется начать в 2021 году. Саму АЭС намерены сдать в эксплуатацию до 2028 года.

Теги:
электроэнергия, энергопроекты, энергетика, АЭС, ТЭЦ



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